Ракетний удар по багатоповерхівці в Києві — в мережі показали момент влучання

Пошкоджена багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти атакували Київ ракетами вранці 2 січня. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку в Солом'янському районі.

Кадри моменту влучання ракети показали у Telegram-каналах.

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Влучання ракети в Солом'янському районі 2 січня

На відео видно, як російська ракета летить прямо в будинок, після чого лунає потужний вибух.

Як відомо, у Соломʼянському районі Києва внаслідок російської ракетної атаки вже відомо про 33 постраждалих, одна жінка загинула. Неподалік зруйнованого будинку облаштовано тимчасовий пункт обігріву, там люди отримують необхідну допомогу.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.

За словами мера столиці Віталія Кличка, загалом внаслідок ранкової атаки постраждали будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах. Всюди працюють екстрені служби.

Загалом відомо, що Силам ППО вдалося збити 61 крилату ракету та 10 "Кинджалів" над Києвом.