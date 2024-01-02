Из-за ракетной атаки РФ в Киеве увеличилось количество жертв

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Из-за ракетной атаки на Киев погибли уже два человека. Еще 43 человека пострадали. Ликвидация последствий продолжается до сих пор.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

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На данный момент известно, что в результате утренней атаки РФ на столицу погибли два человека, еще 43 пострадали.

"В Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, спасли 57 человек и 134 человека эвакуировали. Пожар локализован, ликвидация последствий продолжается", — говорится в сообщении.

В Подольском районе ликвидировано возгорание в двух автосалонах на общей площади 300 м². Полностью сгорело 29 автомобилей, еще пять повреждено. А в Печерском районе Киева ликвидированы незначительные возгорания в двух недостройках.

Напомним, что в результате утренней ракетной атаки по Киеву и области зафиксированы повреждения в электросетях. Сейчас известно более 250 тыс. обесточенных потребителей.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.

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