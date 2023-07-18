Очередной скандал с закупками: в Киеве реконструируют транспортную развязку за 1,3 млрд гривен

Реконструкция развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Источник: Автодор

В Киеве планируют реконструировать транспортную развязку за 1,3 млрд гривен. Речь идет о пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы.

Об этом стало известно с сайта Prozorro.

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Заказчиком работ является КП "Киевавтодор". Согласно информации, планируется построить новый путепровод осью улицы Полярной, чтобы улучшить транспортную ситуацию на севере Киева.

Планируется, что пропускная способность новой развязки составит 11 200 автомобилей в час. Путепровод длиной 125 м будет иметь шесть полос движения.

В Киеве реконструируют транспортную развязку за 1,3 млрд гривен. Скриншот

Также на перекрестке хотят убрать имеющийся светофор, чтобы уменьшить задержку транспорта на одном из самых загруженных узлов Оболонского района.

На развязке также обустроят велодорожки общей протяженностью около 2,8 км.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов. По предварительным данным, эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.

Добавим, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шесть до сих пор не достроены. По его словам, ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.

Также киевский городской голова Виталий Кличко рассказал о пешеходном городе, который будет установлен на Оболони. Известно, что его создают из последней партии стали "Азовстали".