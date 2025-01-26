Избиение ребенка на Киевщине — подростки напали на парня

Четвертая драка за неделю — на Киевщине подростки избили парня
Группа подростков в Софиевской Борщаговке на Киевщине избили парня в подвале дома. Это уже четвертое избиение несовершеннолетних за неделю.
Об этом сообщили в полиции Киевщины поздно вечером 25 января.
Избиение несовершеннолетнего на Киевщине
Правоохранители рассказали, что 25 января в сети появилось видео, на котором подростки избивают парня.
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Отмечается, что работники полиции внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях, а также начали проверку по факту избиения несовершеннолетнего.
"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства указанного события и всех участников", — говорится в сообщении.
Отметим, за неделю это уже четвертый случай избиения несовершеннолетних.
Напомним, 20 января в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков избивает 12-летнюю девочку в Белой Церкви. Полиция установила причастных к драке, как выяснилось, в нападении участвовали семеро подростков.
Уже 24 января стало известно об еще одном случае избиения несовершеннолетней. В Киеве подростки избили школьницу и сняли это на видео.
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