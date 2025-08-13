Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Чи доречно Кличку йти у відпустку під час війни — опитування

Чи доречно Кличку йти у відпустку під час війни — опитування

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 21:28
Відпустка Кличка під час війни і корупційних скандалів — опитування
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер міста Києва Віталій Кличко вирішив піти у п'ятиденну відпустку.  Однак не усі мешканці столиці підтримали таке рішення очільника Київської міської державної адміністрації.

У опитуванні Новини.LIVE кияни висловилися, чи доречно меру залишати посаду.

Реклама
Читайте також:

Що думають кияни про відпустку Кличка

Під час розмови із журналістами більшість мешканців столиці заявила про те, що проти того, аби мер йшов у відпустку у такий важкий для країни та міста час.

"Це недоречно. У країні біда, а він пішов у відпустку. І мені здається, що там не лише Кличко пішов у відпустку", — прокоментував киянин.

"У мене дуже погане ставлення до цього, тому що я вже давно у відпустці не була. Я думаю, що тут є важливіші справи, ніж йти у відпустку", — каже дівчина.

Однак є й ті, хто підтримав Кличка. Частина опитуваних вважає, що мер також має право на короткий відпочинок, попри війну.

"Люди мають відпочивати. На його посаді він мав знайти, якусь альтернативу своїй відпустці. Він давно на цій посаді і я впевнена, що у нього є нормальна команда, якій він міг деякі речі делегувати. Напевно, він залишається на зв'язку", — поділилася думками киянка.

У Telegram-каналі Новини.LIVE триває онлайн-опитування, у якому усі охочі висловлюють свою думку щодо того, чи доречно Кличку вирушати на канікули зараз.

Нагадаємо, що через відпустку Віталія Кличка не відбулося засідання ради безпеки Києва.

Крім того, стало відомо, що декільком посадовцям КМДА було оголошено про підозри. Зокрема, як стало відомо з джерел Новини.LIVE підозру оголосили керівнику апарату Кличка Дмитру Загуменному.

Віталій Кличко Київ КМДА відпустка опитування
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації