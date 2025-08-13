Відпустка Кличка під час війни і корупційних скандалів — опитування

Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер міста Києва Віталій Кличко вирішив піти у п'ятиденну відпустку. Однак не усі мешканці столиці підтримали таке рішення очільника Київської міської державної адміністрації.

У опитуванні Новини.LIVE кияни висловилися, чи доречно меру залишати посаду.

Що думають кияни про відпустку Кличка

Під час розмови із журналістами більшість мешканців столиці заявила про те, що проти того, аби мер йшов у відпустку у такий важкий для країни та міста час.

"Це недоречно. У країні біда, а він пішов у відпустку. І мені здається, що там не лише Кличко пішов у відпустку", — прокоментував киянин.

"У мене дуже погане ставлення до цього, тому що я вже давно у відпустці не була. Я думаю, що тут є важливіші справи, ніж йти у відпустку", — каже дівчина.

Однак є й ті, хто підтримав Кличка. Частина опитуваних вважає, що мер також має право на короткий відпочинок, попри війну.

"Люди мають відпочивати. На його посаді він мав знайти, якусь альтернативу своїй відпустці. Він давно на цій посаді і я впевнена, що у нього є нормальна команда, якій він міг деякі речі делегувати. Напевно, він залишається на зв'язку", — поділилася думками киянка.

У Telegram-каналі Новини.LIVE триває онлайн-опитування, у якому усі охочі висловлюють свою думку щодо того, чи доречно Кличку вирушати на канікули зараз.

Нагадаємо, що через відпустку Віталія Кличка не відбулося засідання ради безпеки Києва.

Крім того, стало відомо, що декільком посадовцям КМДА було оголошено про підозри. Зокрема, як стало відомо з джерел Новини.LIVE підозру оголосили керівнику апарату Кличка Дмитру Загуменному.