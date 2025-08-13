Отпуск Кличко во время войны и коррупционных скандалов — опрос

Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр города Киева Виталий Кличко решил уйти в пятидневный отпуск. Однако не все жители столицы поддержали такое решение главы Киевской городской государственной администрации.

В опросе Новини.LIVE киевляне высказались, уместно ли мэру покидать пост.

Что думают киевляне об отпуске Кличко

Во время разговора с журналистами большинство жителей столицы заявили о том, что против того, чтобы мэр уходил в отпуск в такое тяжелое для страны и города время.

"Это неуместно. В стране беда, а он ушел в отпуск. И мне кажется, что там не только Кличко ушел в отпуск", — прокомментировал киевлянин.

"У меня очень плохое отношение к этому, потому что я уже давно в отпуске не была. Я думаю, что здесь есть более важные дела, чем идти в отпуск", — говорит девушка.

Однако есть и те, кто поддержал Кличко. Часть опрошенных считает, что мэр также имеет право на короткий отдых, несмотря на войну.

"Люди должны отдыхать. На его должности он должен был найти, какую-то альтернативу своему отпуску. Он давно на этой должности и я уверена, что у него есть нормальная команда, которой он мог некоторые вещи делегировать. Наверное, он остается на связи", — поделилась мыслями киевлянка.

В Telegram-канале Новини.LIVE продолжается онлайн-опрос, в котором все желающие высказывают свое мнение относительно того, уместно ли Кличко отправляться на каникулы сейчас.

Напомним, что из-за отпуска Виталия Кличко не состоялось заседание совета безопасности Киева.

Кроме того, стало известно, что нескольким должностным лицам КГГА было объявлено о подозрениях. В частности, как стало известно из источников Новини.LIVE подозрение объявили руководителю аппарата Кличко Дмитрию Загуменному.