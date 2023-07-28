Чи може обвалитись міст Патона, і хто за це відповідатиме

Перевірка стану мосту Патона. Фото: Мінінфраструктури

Міст Патона, разом з мостом Метро, в Києві офіційно перебуває у п'ятій категорії працездатності — тобто є непрацездатним. Тим не менш, міст продовжує пропускати транспорт, наражаючи киян на постійну небезпеку обвалення.

Чи дійсно міст Патона може обвалитись, розповів ексклюзивно для Новини.LIVE експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.

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Стан мосту Патона

Якщо міст перебуває в аварійному стані, дослідження мають проводити щороку. Щодо мосту Патона жодних перевірок не проводили в 2021 та 2022 роках. Однак, за звітами за 2020 рік, можна зробити висновки щодо безпеки користування переправою.

"Я коли особисто мав змогу почитати звіт про цей міст, який зроблений в листопаді 2020 року, я побачив там певні фотографії і певні висновки експертів, і для себе особисто зробив висновок, що я не хочу користуватись мостом Патона", — розповів експерт з транспортного планування.

І хоча зараз міст працює з обмеженнями, залишається можливість і повного перекриття мосту.

Щоб мінімізувати ризики, Дмитро Беспалов радив би владі змінити режим користування мосту. Приміром, дозволити його використання лише екстреним та пасажирським транспортом.

Чи може міст Патона обвалитись

Мости Києва — це дуже потужні інженерні об'єкти, і вони розраховані на 100 років експлуатації. Однак є й інші фактори, які варто враховувати.

Перший фактор: цей міст відчуває підвищене навантаження. При проєктуванні він був розрахований на близько 20 000 автомобілів на добу. А зараз ця цифра перевищує 100 000.

Другий фактор: за ним не дбають належним чином. Потрібно постійно позбавлятися атмосферної води, щоб не кородувала метал.

Тож, на жаль, за висновком транспортного експерта, обвал є можливим, хоч і малоймовірним.

А ось локальні обвали цілком можуть відбутись у будь-який момент. Але хто понесе відповідальність у такому випадку — невідомо.

"Міст перебуває на балансі міста. Але знаєте, у випадку Києва хтось непередбачуваний може понести відповідальність. Кого мер призначить відповідальним за потенційне обвалення моста Патона — я не знаю. Думаю, за старою схемою, голову району і свого заступника", — припускає Дмитро Беспалов.

Зазначимо також, що проєктної документації на реставрацію моста Патона досі немає.

Нагадаємо, транспортний аналітик Олександр Гречко назвав топ найбільш марнотратних транспортних проєктів Києва.

Серед них транспортна розв'язка на Оболоні, яка коштує 2 мільярди гривень. Така розв'язка для міста не є ефективною.