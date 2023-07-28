Может ли обрушиться мост Патона, и кто будет за это отвечать

Проверка состояния моста Патона. Фото: Мининфраструктуры

Мост Патона, вместе с мостом Метро, в Киеве официально находится в пятой категории работоспособности — то есть нетрудоспособен. Тем не менее, мост продолжает пропускать транспорт, подвергая киевлян постоянной опасности обрушения.

Действительно ли мост Патона может обрушиться, рассказал эксклюзивно для Новини.LIVE эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

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Состояние моста Патона

Если мост находится в аварийном состоянии, исследования должны проводиться каждый год. Относительно моста Патона никаких проверок не проводилось в 2021 и 2022 годах. Однако, по отчетам за 2020 год, можно сделать выводы по безопасности пользования переправой.

"Я когда лично имел возможность почитать отчет об этом мосту, который сделан в ноябре 2020 года, я увидел там определенные фотографии и определенные выводы экспертов, и для себя лично сделал вывод, что я не хочу пользоваться мостом Патона", — рассказал эксперт по транспортному планированию.

И хотя сейчас мост работает с ограничениями, остается возможность полного его перекрытия.

Чтобы минимизировать риски, Дмитрий Беспалов советовал бы властям изменить режим пользования моста. К примеру, разрешить его использование только экстренным и пассажирским транспортом.

Может ли мост Патона обрушиться

Мосты Киева — очень мощные инженерные объекты, и они рассчитаны на 100 лет эксплуатации. Однако есть и другие факторы, которые следует учитывать.

Первый фактор: этот мост испытывает повышенную нагрузку. При проектировании он был рассчитан на около 20 000 автомобилей в сутки. А сейчас эта цифра превышает 100 000.

Второй фактор: за ним не следят должным образом. Нужно постоянно избавляться от атмосферной воды, чтобы не корродировал металл.

Поэтому, к сожалению, по заключению транспортного эксперта, обвал возможен, хотя и маловероятен.

А вот локальные обвалы вполне могут произойти в любой момент. Но кто понесет ответственность в таком случае — неизвестно.

"Мост находится на балансе города. Но, знаете, в случае Киева кто-то непредсказуемый может понести ответственность. Кого мэр назначит ответственным за потенциальное обрушение моста Патона — я не знаю. Думаю, по старой схеме, главу района и своего заместителя", — предполагает Дмитрий Беспалов.

Отметим также, что проектной документации на реставрацию моста Патона до сих пор нет.

Напомним, транспортный аналитик Александр Гречко назвал топ самых расточительных транспортных проектов Киева.

Среди них транспортная развязка на Оболони, которая стоит 2 миллиарда гривен. Такая развязка для города неэффективна.