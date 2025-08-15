Будинок у Святошинському районі, в який влучила ракета РФ, пошкоджений на 60%, заявив експерт

Руйнування багатоповерхівки у Святошинському районі після атаки окупантів на Київ 31 липня. Фото: ДСНС

Понад два тижні пройшло з моменту цинічної атаки окупантів на Київ, в результаті якої прямим влучанням ракети була зруйнована багатоповерхівка у Святошинському районі. Мешканці все ще очікують компенсації й влада чекає експертизу — чи можна якось відновити цей будинок.

Про шанси на відбудову багатоповерхівки в етері "Вечір.LIVE" повідомив експерт з державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба.

На скільки постраждав будинок на Святошині

За словами фахівця, багатоповерхівка зазнала руйнувань на 60%. Це типова серія 80-х років часів СРСР, і багатьом мешканцям дуже пощастило, що будинок цілком не склався, як картковий.

"Тріщини на стелях йдуть через весь будинок, а це значить, що порушені пояси жорсткості", — зазначив Віктор Глеба.

Він розкритикував районну владу за те, що нічого не було зроблено для безпеки людей, які ризикують життям кожного дня находячись поруч з аварійним будинком.

"Тут нема жодного металевого затяжного інструментарію, який би убезпечив людей від небезпеки. За правилами в таких випадках будинок консервується. Робляться металеві пояси, затяжки. Залишати так, як це зараз виглядає просто небезпечно", — сказав експерт.

Віктор Глеба наголосив, що особисто був на місці трагедії й сказав перевірчим, що треба обстежити не тільки панелі, які зазнали удару, а взагалі всі 27 000 панелей всього будинку, якщо його планують відбудовувати.

"Хто це буде робити? Є ризик завалу всього будинку. Ми зараз усі є свідками аварійної ситуації. Це аварійність на 60%. Тобто аварійна ситуація. Ніхто навіть не огородив територію", — зазначив фахівець.

Раніше повідомлялось, що мешканці пошкодженого будинку у Святошинському районі досі чекають експертної комісії. Через це затягується процес отримання компенсацій і не відома доля самої багатоповерхівки.

Також стало відомо, що за словами очільника Святошинської РДА, чиновники вже отримали 440 заявок на одноразову компенсацію і 49 на оренду житла. Незабаром постраждалі отримають компенсації.