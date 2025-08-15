Видео
Главная Киев Можно ли восстановить дом на Святошине — есть ответ эксперта

Можно ли восстановить дом на Святошине — есть ответ эксперта

Дата публикации 15 августа 2025 02:54
Дом в Святошинском районе, в который попала ракета РФ, поврежден на 60%, заявил эксперт
Разрушение многоэтажки в Святошинском районе после атаки оккупантов на Киев 31 июля. Фото: ГСЧС

Более двух недель прошло с момента циничной атаки оккупантов на Киев, в результате которой прямым попаданием ракеты была разрушена многоэтажка в Святошинском районе. Жильцы все еще ожидают компенсации и власти ждут экспертизу — можно ли как-то восстановить этот дом.

О шансах на восстановление многоэтажки в эфире "Вечір.LIVE" сообщил эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба.

На сколько пострадал дом на Святошине

По словам специалиста, многоэтажка подверглась разрушениям на 60%. Это типичная серия 80-х годов времен СССР, и многим жильцам очень повезло, что дом целиком не сложился, как карточный.

"Трещины на потолках идут через весь дом, а это значит, что нарушены пояса жесткости", — отметил Виктор Глеба.

Он раскритиковал районную власть за то, что ничего не было сделано для безопасности людей, которые рискуют жизнью каждый день находясь рядом с аварийным домом.

"Здесь нет ни одного металлического затяжного инструментария, который бы обезопасил людей от опасности. По правилам в таких случаях дом консервируется. Делаются металлические пояса, затяжки. Оставлять так, как это сейчас выглядит просто опасно", — сказал эксперт.

Виктор Глеба отметил, что лично был на месте трагедии и сказал проверяющим, что надо обследовать не только панели, которые подверглись удару, а вообще все 27 000 панелей всего дома, если его планируют восстанавливать.

"Кто это будет делать? Есть риск завала всего дома. Мы сейчас все являемся свидетелями аварийной ситуации. Это аварийность на 60%. То есть аварийная ситуация. Никто даже не оградил территорию", — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что жители поврежденного дома в Святошинском районе до сих пор ждут экспертной комиссии. Из-за этого затягивается процесс получения компенсаций и не известна судьба самой многоэтажки.

Также стало известно, что по словам главы Святошинской РГА, чиновники уже получили 440 заявок на единовременную компенсацию и 49 на аренду жилья. Вскоре пострадавшие получат компенсации.

Киев Киевсовет компенсация война в Украине ракетный удар разрушения
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
