Обстріл Святошинського району в Києві — чи буде допомога жителям

Наслідки обстрілів у Святошинському районі. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Мешканці Святошинського району Києва подали 61 заяву на отримання матеріальної допомоги після обстрілів 24 квітня. Наразі їхнє житло непридатне для помешкання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram 2 травня.

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Кличко розповів, що йдеться про по 40 тисяч гривень допомоги — в розрахунку на два місяці оренди житла. За його словами, 48 людей уже отримали цю допомогу. Однак заяви в штаб ще надходять.

Наслідки обстрілів у Святошинському районі. Фото: t.me/KyivCityOfficial

"І ми вже готуємо зміни до програми "Турбота", щоб оплачувати оренду постраждалим мешканцям, поки місто відновлює їхнє житло", — йдеться у повідомленні.

Мер також заявив, що понад 320 людей, квартири яких 24 квітня постраждали менше, вже отримали від міста по 10 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Віталій Кличко на місці обстрілів у Святошинському районі. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Кличко зазначив, що загалом з 2022 року Київ вже виплатив 170 млн одноразової допомоги постраждалим мешканцям.

Нараз у Святошинському районі триває інструментальне обстеження 14 будинків для їх відновлення.

Скриншот допису Кличка

Зазначимо, оскільки у Святошинському районі столиці постраждало багато будинків та квартир, люди змушені ночувати у під’їздах, коридорах чи тимчасово переїхали до знайомих. Всю допомогу після атаки організувала не влада, а волонтери.

Нагадаємо, 30 квітня очільник КМВА Тимур Ткаченко провів термінове засідання Ради оборони Києва. Однак Віталія Кличка там не було.