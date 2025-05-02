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Чи отримали кияни гроші після обстрілів — звіт Кличка

2 травня 2025 18:40
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Святошинського району в Києві — чи буде допомога жителям
Наслідки обстрілів у Святошинському районі. Фото: t.me/KyivCityOfficial
Карина Приходько - Редактор

Мешканці Святошинського району Києва подали 61 заяву на отримання матеріальної допомоги після обстрілів 24 квітня. Наразі їхнє житло непридатне для помешкання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram 2 травня.

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Кличко розповів, що йдеться про по 40 тисяч гривень допомоги — в розрахунку на два місяці оренди житла. За його словами, 48 людей уже отримали цю допомогу. Однак заяви в штаб ще надходять. 

Обстріли Святошинського району 24 квітня
Наслідки обстрілів у Святошинському районі. Фото: t.me/KyivCityOfficial

"І ми вже готуємо зміни до програми "Турбота", щоб оплачувати оренду постраждалим мешканцям, поки місто відновлює їхнє житло", — йдеться у повідомленні.

Мер також заявив, що понад 320 людей, квартири яких 24 квітня постраждали менше, вже отримали від міста по 10 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Допомога киян після обстрілів
Віталій Кличко на місці обстрілів у Святошинському районі. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Кличко зазначив, що загалом з 2022 року Київ вже виплатив 170 млн одноразової допомоги постраждалим мешканцям.

Нараз у Святошинському районі триває інструментальне обстеження 14 будинків для їх відновлення.

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Скриншот допису Кличка

Зазначимо, оскільки у Святошинському районі столиці постраждало багато будинків та квартир, люди змушені ночувати у під’їздах, коридорах чи тимчасово переїхали до знайомих. Всю допомогу після атаки організувала не влада, а волонтери.

Нагадаємо, 30 квітня очільник КМВА Тимур Ткаченко провів термінове засідання Ради оборони Києва. Однак Віталія Кличка там не було

Віталій Кличко Київ обстріли компенсація війна в Україні
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