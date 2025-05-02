Обстрел Святошинского района в Киеве — будет ли помощь жителям

Получили ли киевляне деньги после обстрелов — отчет Кличко
Жители Святошинского района Киева подали 61 заявление на получение материальной помощи после обстрелов 24 апреля. Сейчас их жилье непригодно для проживания.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram 2 мая.
Помощь киевлянам после обстрелов
Кличко рассказал, что речь идет по 40 тысяч гривен помощи — в расчете на два месяца аренды жилья. По его словам, 48 человек уже получили эту помощь. Однако заявления в штаб еще поступают.
"И мы уже готовим изменения в программу "Турбота", чтобы оплачивать аренду пострадавшим жителям, пока город восстанавливает их жилье", — говорится в сообщении.
Мэр также заявил, что более 320 человек, квартиры которых 24 апреля пострадали меньше, уже получили от города по 10 тысяч гривен материальной помощи.
Кличко отметил, что в целом с 2022 года Киев уже выплатил 170 млн единовременного пособия пострадавшим жителям.
Сейчас в Святошинском районе продолжается инструментальное обследование 14 домов для их восстановления.
Отметим, поскольку в Святошинском районе столицы пострадало много домов и квартир, люди вынуждены ночевать в подъездах, коридорах или временно переехали к знакомым. Всю помощь после атаки организовала не власть, а волонтеры.
Напомним, 30 апреля глава КГВА Тимур Ткаченко провел срочное заседание Совета обороны Киева. Однако Виталия Кличко там не было.
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