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Получили ли киевляне деньги после обстрелов — отчет Кличко

2 мая 2025 18:40
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Святошинского района в Киеве — будет ли помощь жителям
Последствия обстрелов в Святошинском районе. Фото: t.me/KyivCityOfficial
Карина Приходько - Редактор

Жители Святошинского района Киева подали 61 заявление на получение материальной помощи после обстрелов 24 апреля. Сейчас их жилье непригодно для проживания.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram 2 мая.

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Кличко рассказал, что речь идет по 40 тысяч гривен помощи — в расчете на два месяца аренды жилья. По его словам, 48 человек уже получили эту помощь. Однако заявления в штаб еще поступают.

Обстріли Святошинського району 24 квітня
Последствия обстрелов в Святошинском районе. Фото: t.me/KyivCityOfficial

"И мы уже готовим изменения в программу "Турбота", чтобы оплачивать аренду пострадавшим жителям, пока город восстанавливает их жилье", — говорится в сообщении.

Мэр также заявил, что более 320 человек, квартиры которых 24 апреля пострадали меньше, уже получили от города по 10 тысяч гривен материальной помощи.

Допомога киян після обстрілів
Виталий Кличко на месте обстрелов в Святошинском районе. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Кличко отметил, что в целом с 2022 года Киев уже выплатил 170 млн единовременного пособия пострадавшим жителям.

Сейчас в Святошинском районе продолжается инструментальное обследование 14 домов для их восстановления.

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Скриншот сообщения Кличко

Отметим, поскольку в Святошинском районе столицы пострадало много домов и квартир, люди вынуждены ночевать в подъездах, коридорах или временно переехали к знакомым. Всю помощь после атаки организовала не власть, а волонтеры.

Напомним, 30 апреля глава КГВА Тимур Ткаченко провел срочное заседание Совета обороны Киева. Однако Виталия Кличко там не было.

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