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Продолжает ли поступать вода в тоннели синей ветки метро Киева — ответ специалиста

1 февраля 2024 12:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Продолжает ли поступать вода в тоннели синей ветки метро Киева — ответ специалиста
Одна из станций киевского метро. Фото: КГГА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве продолжается затопление тоннеля метро. В частности, речь идет о синей ветке столичного метрополитена.

Об этом заявила заведующая сектором биологических, ветеринарных и почвоведческих исследований "Института судебных экспертиз имени Бокариуса" Виктория Булавина в эфире "Ми — Україна".

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"Сейчас в тоннеле демонтировали рельсы, его временно поддерживают усилительными конструкциями для предотвращения ухудшения ситуации", — сказала она.

По ее словам, в настоящее время судебное расследование выдали три экспертизы, в том числе и экспертиза химических минералов.

"Она установила, что бесконтрольное попадание воды в тоннель происходило в течение 5-10 лет", — отметила Булавина.

Она добавила, что состояние тоннеля не отвечало требованиям пожарной безопасности, также не были внедрены системы раннего обнаружения.

Напомним, что комиссия, назначенная для того, чтобы выяснить, что стало причиной аварии в киевском метро между станциями "Лыбидская" и "Демиевская", сделала предварительные выводы.

Также мы писали, что обновление станций обойдется жителям столицы примерно в миллиард гривен.

Киев
ремонт
метро
КГГА

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