Справедлив ли арест охранника, который не открыл укрытие: что думают украинцы

Охранник Вадим Мошкин, которого суд бросил за решетку из-за закрытой двери бомбоубежища. Фото: "ґрати"

Охранника поликлиники, который не открыл укрытие во время воздушной тревоги, бросили за решетку. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Корреспонденты Новини.LIVE спросили украинцев, что они думают на этот счет.

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"В экономике, коррупции, политике, в преступлениях, недостачах виноват тот самый охранник. Понятно, да? Здесь речь не идет о закрытых или открытых дверях, это целая инфраструктура и должен быть не только охранник, а человек, сопровождающий и так далее. Кто-то ворует у государства три миллиона долларов и ничего, а человек за избитое ведро будет посажен. Печальная история, потому что у начальства мордашки в пуху, у начальства "джипы", все у них прикрыто, а простые люди несут ответственность", — отмечает один из рядовых киевлян.

Вторая опрошенная женщина тоже считает, что арест охранника — это несправедливо, ведь должны также отвечать власти, которые не последовали должным образом по этому вопросу.

"По-моему, это немного несправедливо, потому что охранник, пожалуй, занимает самое низкое звено в этом вопросе. Однозначно, что нужно было проверять укрытие и все налаживать еще в прошлом году. В каждом районе есть администрация и именно она должна заниматься соответствующими вопросами", — говорит опрошенная украинка.

Другой мужчина считает, что местные власти нашли крайних, чтобы показать, что они отреагировали на ситуацию, но по сути, это именно ее ответственность, именно они должны следить в каком состоянии находятся бомбоубежища и есть ли к ним доступ.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Мужчина одного из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели спрятаться от обстрела люди, было закрыто.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что будет отвечать за закрытые укрытия в столице мэр Киева, то есть Виталий Кличко.

В тот же день, 1 июня, Правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

А уже 3 июня в МВД отчитались, что в Украине проверено более четырех тысяч укрытий.

Столичные правоохранители уже задержали трех чиновников райгосадминистрации и охранника медицинского учреждения в Киеве. Их подозревают в недопуске граждан столицы к укрытию во время обстрела.