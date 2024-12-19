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Чиновник з КМДА завдав збитків місту на 63 млн — як це сталося

19 грудня 2024 12:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
У Києві дії чиновника з КМДА призвели до збитків на 63 млн грн — що він наробив
Слідчі дії. Фото: Нацполіція
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Посадовця одного з департаментів КМДА підозрюють у службовій недбалості, через яку громада Києва втратила будівлю критої пішохідної галереї — надземного переходу від Центрального залізничного вокзалу до шляхів швидкісного трамвая. Збитки оцінюються у 63 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у четвер, 19 грудня.

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Як з’ясували правоохоронці, керівник департаменту, на виконання рішення суду, підписав договір купівлі-продажу об’єкта з приватною компанією, яка раніше провела роботи на суму, що становила менше ніж 25% від загальної вартості майна. Акти виконаних робіт містили завищені обсяги та вартість, проте компанія звернулася до суду й домоглася права на приватизацію.

"Надалі, під виглядом виконання рішення суду щодо укладання угоди, вартість будівлі критої пішохідної галереї — надземний перехід від Центрального залізничного вокзалу м. Києва до шляхів швидкісного трамвая, була штучно занижена і незаконно відчужена з комунальної власності у приватну", — йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що керівник одного з департаментів КМДА не вжив жодних заходів щодо контролю й перевірки наявності здійснення невід’ємних покращень комунального майна та подачі апеляційної скарги на рішення суду, підписав наказ щодо проведення приватизації та договір купівлі-продажу. Унаслідок таких дій громаді міста було завдано збитків на 63 млн грн.

"На підставі зібраних доказів посадовцю повідомили про підозру за статтею про службову недбалість. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади до трьох років", — підсумували правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що у Києві на систематичній корупції викрили керівника департаменту Київської міської державної адміністрації. Він разом зі спільниками організував схему вимагання грошей за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря.

Раніше ми повідомляли, що у Києві трапився скандал із тендером на ремонт шляхопроводу через Броварський проспект біля станції метро "Дарниця" вартістю 440 млн грн. 

Київ корупція КМДА гроші чиновники злочин Нацполіція

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