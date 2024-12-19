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Чиновник из КГГА нанес ущерб городу на 63 млн — как это произошло

19 декабря 2024 12:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
В Киеве действия чиновника из КГГА привели к убыткам на 63 млн грн — что он наделал
Следственные действия. Фото: Нацполиция
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Чиновника одного из департаментов КГГА подозревают в служебной халатности, из-за которой громада Киева потеряла здание крытой пешеходной галереи — надземного перехода от Центрального железнодорожного вокзала к путям скоростного трамвая. Ущерб оценивается в 63 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в четверг, 19 декабря.

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Как выяснили правоохранители, руководитель департамента, во исполнение решения суда, подписал договор купли-продажи объекта с частной компанией, которая ранее провела работы на сумму, составлявшую менее 25% от общей стоимости имущества. Акты выполненных работ содержали завышенные объемы и стоимость, однако компания обратилась в суд и добилась права на приватизацию.

"В дальнейшем, под видом исполнения решения суда о заключении соглашения, стоимость здания крытой пешеходной галереи — надземный переход от Центрального железнодорожного вокзала г. Киева к дорогам скоростного трамвая, была искусственно занижена и незаконно отчуждена из коммунальной собственности в частную", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что руководитель одного из департаментов КГГА не принял никаких мер по контролю и проверке наличия осуществления неотъемлемых улучшений коммунального имущества и подачи апелляционной жалобы на решение суда, подписал приказ о проведении приватизации и договоре купли-продажи. В результате таких действий громаде города был нанесен ущерб на 63 млн грн.

"На основании собранных доказательств чиновнику сообщили о подозрении по статье о служебной халатности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности до трех лет", — подытожили правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на систематической коррупции разоблачили руководителя департамента Киевской городской государственной администрации. Он вместе с сообщниками организовал схему вымогательства денег за выдачу бесплатных разрешений на выброс загрязняющих веществ стационарными источниками в атмосферный воздух.

Ранее мы сообщали, что в Киеве случился скандал с тендером на ремонт путепровода через Броварской проспект возле станции метро "Дарница" стоимостью 440 млн. грн.

Киев коррупция КГГА деньги чиновники преступление Нацполиция

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