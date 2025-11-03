Відео
Україна
Ткаченко розповів, куди спрямують 20 млн, які повернули Києву

Ткаченко розповів, куди спрямують 20 млн, які повернули Києву

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 18:03
Оновлено: 18:34
У КМДА розікрали 20 млн грн — гроші спрямують на ЗСУ
Очільник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що у столиці реалізовують механізм повернення коштів, вкрадених у громади через корупцію. Гроші, які вкрали чиновники КМДА, повернули місту та спрямували на потреби Сил оборони.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram 3 листопада. 

Реакція Ткаченка на розкрадання грошей чиновниками КМДА

Ткаченко розповів, що раніше цього року Служба безпеки України викрила керівництво Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА та підприємців в масштабних розкраданнях на допомозі хворим громадянам та ветеранам. Відомо, що вони виводили гроші через підставних осіб, оплачували оренду елітної нерухомості та автівок. Загалом, бюджет столиці зазнав збитків майже на 75 млн грн. 

"Сьогодні залучені до протиправної діяльності визнають свою провину та готові повертати вкрадене. І Київська міська військова адміністрація, як потерпіла сторона, використала механізм представлення власних інтересів та відшкодування збитків. Раніше Київська міська прокуратура зверталась із листами до посадовців КМДА, проте отримала по кожній зі справ відмови", — йдеться у повідомленні очільника КМВА. 

За його словами, для початку 12,5 млн грн та шість автомобілів будуть зараховані як компенсація втрат на рахунки Київраді. Після цього їх передадуть на потреби Сил безпеки та оборони в установленому порядку. 

"Мерія не шукала можливості повернути вкрадене у громади. А отже, не вважала себе і всіх нас, киян, потерпілою стороною. Дякую Київській міській прокуратурі та Службі безпеки України за кропітку роботу та справедливість", — наголосив Тимур Ткаченко.

Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, нещодавно дії КМДА призвели до збитків 1 млрд гривень. Лише цього року повідомлено про підозри 81 особі у кримінальних провадженнях.

Водночас Андрій Вітренко розповів, що у Кличка роками ігнорували захист інфраструктури Києва. Окрім того, депутати не спромоглися ефективно використати кошти. 

Київ корупція КМДА Тимур Ткаченко КМВА
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
