Посадовці КМДА привласнили 20 млн грн — деталі від прокуратури

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Підприємці разом з посадовцями Київської міської державної адміністрації (КМДА) заволоділи 20 млн грн в рамках міської програми допомоги киянам. Завдяки прокуратурі та Служби безпеки гроші повернули до бюджету столиці.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 3 листопада.

Реклама

Читайте також:

Чиновники КМДА заволоділи 20 млн грн столиці

У прокуратурі розповів, що підозрювані у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на допомогу киянам в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам", двоє підприємців. Вони повернули 12,5 млн грн та передали на потреби ЗСУ шість автівок на суму 8 млн грн.

Зазначається, що під час досудового розслідування ці двоє підприємців визнали свою вину, відшкодували свою частину завданих збитків і найближчим часом матеріали досудового розслідування щодо них буде скеровано до суду.

Що передувало

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, двоє його заступників та підприємці підозрюються у заволодінні бюджетними грошима у складі організованої групи. Ці гроші виділялися для надання соціальних послуг киянам, які не можуть про себе подбати.

Слідство встановило, що учасники цієї схеми виводили частину грошей з рахунків нібито для оренди офісів, автомобілів та паркомісць. Однак вони на потреби учасників програми не використовувалися. Також в документи вносили послуги, що насправді не надавались, наприклад використання велотренажерів пацієнтами, які не підводяться з ліжка. Так, зі 150 млн гривень, виділених в рамках програми, учасники групи заволоділи майже 75 млн гривень.

Наразі ще триває досудове розслідування щодо інших учасників розкрадання бюджетних коштів, зокрема колишніх керівників Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

"КМДА відмовилась визнавати себе потерпілою стороною у кримінальному провадженні, тож це зробила КМВА, що дозволило швидко забезпечити відшкодування завданих місту збитків", — розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше Тимур Ткаченко розповів, що КМДА покриває "чорні схеми" заробітку на ярмарках.

Також ми писали, що команда Кличка видає перепустки звільненим заступникам. Це відбувалося, коли міський голова перебував у Страсбурзі.