Розмови учасників схем земельної корупції в Києві оприлюднило НАБУ

Співробітники НАБУ. Ілюстративне фото: пресслужба НАБУ

НАБУ опублікувало записи розмов посадовців КМДА, яких прослуховували в межах спецоперації "Чисте місто". До так званої "групи Комарницького" входили високопосадовці міської адміністрації, серед яких заступник голови КМДА, голова комісії Київради з земельних питань, а також депутати та інші посадовці.

Про це повідомили у НАБУ 27 лютого.

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Деталі розслідування

Учасники схеми виявляли перспективні земельні ділянки та оформлювали на підконтрольних осіб право власності на неіснуючі споруди.

Учасники угруповання застосовували так звану "туалетну схему". Вони знаходили перспективні земельні ділянки в Києві та оформлювали на підставних осіб право власності на неіснуючі будівлі.

Такі "об’єкти", серед яких нерідко були занедбані будівлі або навіть громадські вбиральні, оформлювали як нерухомість. Це давало можливість отримати пріоритетне право на викуп чи оренду землі, а в подальшому — вигідно перепродати її за ринковою ціною.

"За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці, депутати та інші особи", — заявили у НАБУ.

У відомстві повідомили, що учасники злочинної організації застосовували так звану "туалетну схему". Вона полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підставних осіб права власності на споруди, які в багатьох випадках ніколи не існували. Це дозволяло отримати першочергове право на землю під такими "примарними" об’єктами.

"Кожен учасник злочину виконував чітко відведену роль, аби схема працювала як годинник, а привабливий шмат столичної землі потрапляв під контроль її організатора", — додали у НАБУ.

Нагадаємо, 6 лютого НАБУ та САП проводили масштабну операцію з викриття корупції в Київраді.



Як повідомлялося, у Києві триває боротьба з корупцією в міській владі. Операція "Чисте місто" завдала потужного удару по корупційним схемам, які роками виснажували бюджет столиці.



Зазначимо, що 26 лютого заступник керівника Київської міської державної адміністрації Петро Оленич та депутатка Київради Олена Марченко вийшли з-під варти.