Чисте місто — як Київ позбувається корупції з бюджету

Гроші. Фото: Вікіпедія

У Києві триває боротьба з корупцією в міській владі. Операція "Чисте місто" завдала потужного удару по корупційним схемам, які роками виснажували бюджет столиці.

Про це в ефірі День.LIVE заявив депутат Київради Андрій Вітренко.

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За словами депутата, через бюрократичні перепони місто щороку втрачає близько 2 мільярдів гривень. Ці кошти можна було б спрямувати на розвиток інфраструктури, проте корупційні схеми заважали їх ефективному використанню.

"Операція "Чисте місто" обезглавила "корупційну гідру", яка знущалася над Києвом", — додав депутат Київради.

У Київраді вже запропонували низку заходів для подолання проблеми, зокрема спрощення земельних процедур. Це дозволить місту швидше ухвалювати важливі рішення та мінімізувати корупційні ризики.

Боротьба з "корупційною гідрою" триває, і влада столиці налаштована на кардинальні зміни, щоб Київ став прозорішим та ефективнішим у своїх фінансових рішеннях.

Нагадаємо, 6 лютого НАБУ та САП проводили масштабну операцію з викриття корупції в Київраді.

Того ж дня правоохоронці провели обшуки в соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького — Дениса Комарницького.