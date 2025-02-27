Чистый город - НАБУ обнародовало записи разговоров чиновников КГГА

Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: пресс-служба НАБУ

НАБУ опубликовало записи разговоров чиновников КГГА, которых прослушивали в рамках спецоперации "Чистый город". В так называемую "группу Комарницкого" входили высокопоставленные чиновники городской администрации, среди которых заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель комиссии Киевсовета по земельным вопросам Михаил Терентьев, а также депутаты и другие должностные лица.

Об этом сообщили в НАБУ 27 февраля.

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Детали расследования

Участники схемы выявляли перспективные земельные участки и оформляли на подконтрольных лиц право собственности на несуществующие сооружения.

Участники группировки применяли так называемую "туалетную схему". Они находили перспективные земельные участки в Киеве и оформляли на подставных лиц право собственности на несуществующие здания.

Такие "объекты", среди которых нередко были заброшенные здания или даже общественные туалеты, оформляли как недвижимость. Это давало возможность получить приоритетное право на выкуп или аренду земли, а в дальнейшем - выгодно перепродать ее по рыночной цене.

"За сделкой стоит преступная организация во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета, в состав которой входили топ-чиновники, депутаты и другие лица", — заявили в НАБУ.

В ведомстве сообщили, что участники преступной организации применяли так называемую "туалетную схему". Она заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации на подставных лиц права собственности на сооружения, которые во многих случаях никогда не существовали. Это позволяло получить первоочередное право на землю под такими "призрачными" объектами.

"Каждый участник преступления выполнял четко отведенную роль, чтобы схема работала как часы, а привлекательный кусок столичной земли попадал под контроль ее организатора", — добавили в НАБУ.

Ранее стало известно, как в Киеве продолжается борьба с коррупцией в городской власти. Операция "Чистый город" нанесла мощный удар по коррупционным схемам, которые годами истощали бюджет столицы.

А 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по разоблачению коррупции в Киевсовете.