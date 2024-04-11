Чмут оцінив готовність Києва до ймовірного повторного наступу росіян

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: скриншот з відео

У Київській області триває робота з облаштування фортифікацій. Водночас все частіше в інформаційному просторі лунають тези, що росіяни планують повторно наступати на Київ.

Готовність столиці до оборони оцінив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю УП.

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Повторний наступ РФ на Київ

Чмут вважає, що у порівнянні з 2022 роком Київ зараз в рази краще, більше та сильніше готовий до російського повторного наступу.

"Але і росіяни готові в рази краще, більше і сильніше. І це вже не буде колона ОМОНу чи Росгвардії, яка з щитами для розгону якихось акцій протесту спокійненько на вантажівках рухається в бік столиці", — зазначив він.

На його думку, якщо це і трапиться — то це буде нормальний повноцінний комбінований наступ, все як в книжках. Це не буде, як було у 2022 році. Україна готується краще і вони готуються краще.

"Чи вірю я в наступ на Київ? Я не знаю. Давайте виходити з можливих гірших сценаріїв, готуватися до них. Якщо вони не трапляться — чудово, можливо саме наша підготовка сприяла цьому. Якщо трапляться — будемо знати, що ми зробили все, що змогли", — додав Чмут.

Нагадаємо, 30 березня в Київській ОВА відзвітували про безпекову ситуацію в регіону. Наразі там нарощують роботи з облаштування фортифікаційних споруд.

Також мер Києва Віталій Кличко заявив, що російські загарбники можуть здійснити повторний наступ на столицю. Однак місто підготовлене до такого розвитку подій.