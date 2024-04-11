Чмут оценил готовность Киева к вероятному повторному наступлению россиян

Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: скриншот с видео

В Киевской области идет работа по обустройству фортификаций. В то же время, все чаще в информационном пространстве звучат тезисы, что россияне планируют повторно наступать на Киев.

Готовность столицы к обороне оценил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью УП.

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Чмут считает, что по сравнению с 2022 годом Киев сейчас в разы лучше, больше и сильнее готов к российскому повторному наступлению.

"Но и россияне готовы в разы лучше, больше и сильнее. И это уже не будет колонна ОМОНа или Росгвардии, которая со щитами для разгона каких-то акций протеста спокойно на грузовиках двигается в сторону столицы", — отметил он.

По его мнению, если это и случится — это будет нормальное полноценное комбинированное наступление, все как в книгах. Это не будет, как было в 2022 году. Украина готовится лучше, и они готовятся лучше.

"Верю ли я в наступление на Киев? Ч не знаю. Давайте исходить из возможных худших сценариев, готовиться к ним. Если они не случатся — отлично, возможно, именно наша подготовка способствовала этому. Если случатся — будем знать, что мы сделали все, что смогли", — добавил Чмут.

Напомним, 30 марта в Киевской ОВА отчитались о ситуации безопасности в регионе. Сейчас там наращивают работы по обустройству фортификационных сооружений.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские захватчики могут осуществить повторное наступление на столицу. Однако город подготовлен к такому развитию событий.