Прип'ять у 2025 році - який вигляд мають популярні локації міста

Доступ закритий — який вигляд має річковий вокзал у Прип'яті
У Прип'яті, на території Чорнобильської зони відчуження, існує річковий вокзал. До катастрофи на ЧАЕС на набережній буяло життя: гуляли люди та плавали катери.
Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з управління зоною відчуження у Facebook.
Який вигляд має річковий вокзал у Прип'яті
"Уявіть, як колись по Прип’ятській набережній жваво ковзали "метеори" і "комети", швидкісні катери — "Ракети", що пришвартовувалися до плавучої пристані", — йдеться у повідомленні.
Так, плавуча пристань, яка зараз зруйнована та заросла бур'яном, колись служила літнім причалом для містян. Поруч було розташоване кафе "Прип’ять", в якому досі збереглося вікно-мозаїка Віктора Блінова, що передає атмосферу молодіжного закладу того часу.
"Сьогодні весь цей простір — тиша й природа. Але навіть руїни мають пам’ять: дебаркадер мовби зберігає відлуння тих моментів, коли на ньому сходили з катерів і зустрічали квітучу Прип'ять", — зауважили в пресслужбі.
Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику виявили рідкісний вид ящірок.
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