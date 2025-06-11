Прип'ять у 2025 році - який вигляд мають популярні локації міста

Річковий вокзал Прип'яті. Фото: ДАЗВ

У Прип'яті, на території Чорнобильської зони відчуження, існує річковий вокзал. До катастрофи на ЧАЕС на набережній буяло життя: гуляли люди та плавали катери.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з управління зоною відчуження у Facebook.

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"Уявіть, як колись по Прип’ятській набережній жваво ковзали "метеори" і "комети", швидкісні катери — "Ракети", що пришвартовувалися до плавучої пристані", — йдеться у повідомленні.

Плавуча пристань. Фото: ДАЗВ

Плавуча пристань. Фото: ДАЗВ

Берег річки. Фото: ДАЗВ

Так, плавуча пристань, яка зараз зруйнована та заросла бур'яном, колись служила літнім причалом для містян. Поруч було розташоване кафе "Прип’ять", в якому досі збереглося вікно-мозаїка Віктора Блінова, що передає атмосферу молодіжного закладу того часу.

Вікно-мозаїка в кафе. Фото: ДАЗВ

Прип'ять. Фото: ДАЗВ

Причал. Фото: ДАЗВ

Прип'ять. Фото: ДАЗВ

"Сьогодні весь цей простір — тиша й природа. Але навіть руїни мають пам’ять: дебаркадер мовби зберігає відлуння тих моментів, коли на ньому сходили з катерів і зустрічали квітучу Прип'ять", — зауважили в пресслужбі.

Скриншот допису ДАЗВ

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику виявили рідкісний вид ящірок.

Також у травні вдалося записати спів одного з найцікавіших місцевих птахів.