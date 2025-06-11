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Доступ закритий — який вигляд має річковий вокзал у Прип'яті

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 17:48
Прип'ять у 2025 році - який вигляд мають популярні локації міста
Річковий вокзал Прип'яті. Фото: ДАЗВ

У Прип'яті, на території Чорнобильської зони відчуження, існує річковий вокзал. До катастрофи на ЧАЕС на набережній буяло життя: гуляли люди та плавали катери.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з управління зоною відчуження у Facebook.

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Який вигляд має річковий вокзал у Прип'яті

"Уявіть, як колись по Прип’ятській набережній жваво ковзали "метеори" і "комети", швидкісні катери — "Ракети", що пришвартовувалися до плавучої пристані", — йдеться у повідомленні.

Зруйнована плавуча пристань на річковому вокзалі в Прип’яті
Плавуча пристань. Фото: ДАЗВ
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Плавуча пристань. Фото: ДАЗВ
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Берег річки. Фото: ДАЗВ

Так, плавуча пристань, яка зараз зруйнована та заросла бур'яном, колись служила літнім причалом для містян. Поруч було розташоване кафе "Прип’ять", в якому досі збереглося вікно-мозаїка Віктора Блінова, що передає атмосферу молодіжного закладу того часу. 

як виглядають колись популярні місця Прип'яті
Вікно-мозаїка в кафе. Фото: ДАЗВ
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Прип'ять. Фото: ДАЗВ
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Причал. Фото: ДАЗВ
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Прип'ять. Фото: ДАЗВ

"Сьогодні весь цей простір — тиша й природа. Але навіть руїни мають пам’ять: дебаркадер мовби зберігає відлуння тих моментів, коли на ньому сходили з катерів і зустрічали квітучу Прип'ять", — зауважили в пресслужбі.

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Скриншот допису ДАЗВ

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику виявили рідкісний вид ящірок.

Також у травні вдалося записати спів одного з найцікавіших місцевих птахів.

Київська область Прип'ять вокзали Чорнобиль річка Чорнобильська зона
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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