Украинец поселился в заброшенном доме в Припяти - видео

Мужчина в зоне отчуждения. Фото: кадр из видео

В Чернобыльской зоне отчуждения поселился мужчина. Он проживает в старом доме, в котором уже начал ремонт.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

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Так, турист, по имени Влад Резнов ведет блог о жизни в зоне отчуждения. В одном из своих видео он поделился, что уже начал ремонт в заброшенном доме в Припяти.

Мужчина начал ремонт. Фото: кадр из видео

На нем видно заброшенный дом, в котором когда-то проживали украинцы. Там Резнов хочет покрасить стены и принес для этого 6,5 литров краски.

Мужчина красит пол. Фото: кадр из видео

Кроме того, на YouTube-канале блогер показывает и другие здания и тех людей, которые давно проживают в зоне отчуждения.

Недавно Государственное агентство по управлению зоной отчуждения показало, как сейчас выглядит речной вокзал в Припяти.

Также недавно в Чернобыльском заповеднике заметили семью диких свиней.