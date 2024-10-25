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Почему так долго строят Подольско-Воскресенский мост в Киеве

25 октября 2024 08:50
Галина Шподарева - редактор
Подольско-Воскресенский мост — почему строительство длится уже более 20 лет
Подольско-Воскресенский мост в Киеве. Фото: facebook.com/podilskybridge
Галина Шподарева - редактор

Подольско-Воскресенский мост в Киеве должен соединить правый и левый берега Днепра и облегчить трафик в столице. Открытие сооружения запланировано на начало ноября.

О ходе строительства и проблемах рассказал инженер и эксперт по транспортному моделированию Дмитрий Беспалов в интервью изданию LIGA.net.

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Подольско-Воскресенский мост в Киеве. Фото: Википедия

Подольско-Воскресенский мост — полегчает ли жизнь автомобилистов

Строительство одного из важнейших инфраструктурных проектов столицы, Подольско-Воскресенского моста, продолжается уже более 20 лет. Сооружение должно соединить правый и левый берега Днепра и облегчить столичный трафик. Открытие моста анонсировано на начало ноября. 

Инженер и эксперт по транспортному моделированию Дмитрий Беспалов рассказал, почему строительство длится почти четверть века. По словам эксперта, главная проблема — подключение на левом и правом берегу.

"Подольско-Воскресенский мост на правом берегу должен был сойти на землю, пройти по краю Подола, а затем зайти в склон Днепра и выйти где-то в районе Лукьяновки. То есть должны были построить достаточно большой тоннель в склоне Днепра для того, чтобы вывезти трафик туда. На левом берегу он должен был пройти перпендикулярно ко всем основным магистралям левого берега, которые идут параллельно Днепру. Там есть несколько этих магистралей, такая линейная структура города", — рассказал инженер.

Подольско-Воскресенский мост в Киеве
Подольско-Воскресенский мост в Киеве. Фото: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА


Каждое пересечение это фактически новая развязка на разных уровнях, каждая из которых, по оценке Дмитрия Беспалова, стоит примерно два миллиарда гривен. 

"Существует опасение, что мост не будет загружен на полную: не будет пропускать, как он должен был бы, под сотню тысяч автомобилей в сутки, а будет из-за ограниченной пропускной способности подходов лишь несколько десятков тысяч. Ради этого можно было построить маленький, утилитарный, некрасивый мост и сэкономить несколько сотен миллионов долларов", — резюмирует эксперт. 

Напомним, на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве уже построили три станции будущей ветки метро, соединяющей центр города с жилым массивом "Выгуровщина-Троещина".

Ранее Новини.LIVE писали, что строительство метро на Виноградаре будет стоить на 8 млрд гривен дороже, чем было запланировано. Это связано с рядом нарушений со стороны подрядчика — компании "Киевметрострой".

мост Киев Днепр строительство транспорт

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