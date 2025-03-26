Чому у Києві досі не відновили Академію Бойчука, зруйновану РФ

Експерт з державного управління у галузі містобудування Віктор Глеба. Фото: скриншот з ефіру Новини.LIVE

Експерт з державного управління у галузі містобудування Віктор Глеба нагадав, що у Києві досі не відновили Академію Бойчука. Зазначимо, що академія зазнала руйнування внаслідок російського обстрілу рік тому.

Про це Віктор Глеба сказав в ефірі Новини.LIVE у середу, 26 березня.

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"Влада не вжила жодних заходів відновлення Академії Бойчука в Києві", — сказав експерт. А також нагадав, що росіяни ракетами атакували цю будівлю рік тому.

Глеба зауважив, що за цей час нічого з ремонтних робіт не було зроблено ні Кличком, ні міністром — стоїть руїна, яка, як дві краплі води, схожа з садибою Зеленських.

"Вчора була роковина влучання ракети в Академію Бойчука, в якій я викладаю. За рік нічого не було зроблено, ні Кличком, ні міністром, от просто нічого не зроблено. Стоїть руїна, яка схожа із садибою Зеленських. Однакові руїни. І питання: а що робити? Ми говоримо про відновлення, відбудову чи не говоримо? Чи ми говоримо про те, що статус є, нема...", — сказав Віктор Глеба.

Додамо, що Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука — це вищий мистецький навчальний заклад міста Києва. Академія названа на честь художника Михайла Бойчука.

25 березня 2024 року внаслідок ракетного удару РФ по Києву було зруйновано частину будівлі Академії. Уламки ракет знищили один із корпусів. Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєво пошкоджені приміщення кафедр та авдиторії закладу.

Раніше Глеба розповів, скільки влада витратила грошей на реставрацію мостів у Києві.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що у Києві під час повітряної тривоги мости залишатимуться відкритими для проїзду. Однак на деяких переправах все ж таки діятимуть певні обмеження.