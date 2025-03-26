Почему в Киеве до сих пор не восстановили Академию Бойчука, разрушенную РФ

Эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба. Фото: скриншот из эфира Новини.LIVE

Эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба напомнил, что в Киеве до сих пор не восстановили Академию Бойчука. Отметим, что академия подверглась разрушению в результате российского обстрела год назад.

Об этом Виктор Глеба сказал в эфире Новини.LIVE в среду, 26 марта.

Читайте также:

Эксперт напомнил о разрушенной Академии Бойчука в Киеве, которую не восстановили

"Власть не приняла никаких мер восстановления Академии Бойчука в Киеве", — сказал эксперт. А также напомнил, что россияне ракетами атаковали это здание год назад.

Глеба заметил, что за это время ничего из ремонтных работ не было сделано ни Кличко, ни министром — стоит руина, которая, как две капли воды схожа с усадьбой Зеленских.

"Вчера была годовщина попадания ракеты в Академию Бойчука, в которой я преподаю. За год ничего не было сделано, ни Кличко, ни министром, вот просто ничего не сделано. Стоит руина, которая схожа с усадьбой Зеленских. Одинаковые руины. И вопрос: а что делать? Мы говорим о восстановлении, отстройке или не говорим? Или мы говорим о том, что статус есть, нет...", — сказал Виктор Глеба.

Добавим, что Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука — это высшее художественное учебное заведение города Киева. Академия названа в честь художника Михаила Бойчука.

25 марта 2024 года в результате ракетного удара РФ по Киеву была разрушена часть здания Академии. Обломки ракет уничтожили один из корпусов. В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенно повреждены помещения кафедр и аудитории заведения.

Ранее Глеба рассказал, сколько власть потратила денег на реставрацию мостов в Киеве.

Напомним, что недавно стало известно, что в Киеве во время воздушной тревоги мосты будут оставаться открытыми для проезда. Однако на некоторых переправах все же будут действовать определенные ограничения.