Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow ДБР підтвердило обшуки в депутата Київради Білоцерківця arrow

ДБР підтвердило обшуки в депутата Київради Білоцерківця

9 квітня 2025 15:09
Ольга Антоновська - редактор
Обшуки у депутата Київради Білоцерківця — ДБР підтвердило
Термінова новина
Ольга Антоновська - редактор

В Державному бюро розслідувань підтвердили обшуки в депутата Київської міськради Дмитра Білоцерківця. За повідомленням правоохоронців, провадження, в рамках якого проводилися обшуки, не пов'язане з іншими гучними справами стосовно посадовців КМДА і Кивїради й стосується винятково походження коштів у депутата Білоцерківця. Йдеться про володіння криптовалютою на суму в 30 млн доларів.

Новина доповнюється...

Реклама
Читайте також:
ДБР
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама