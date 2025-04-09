Обшуки у депутата Київради Білоцерківця — ДБР підтвердило

ДБР підтвердило обшуки в депутата Київради Білоцерківця
9 квітня 2025 15:09
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В Державному бюро розслідувань підтвердили обшуки в депутата Київської міськради Дмитра Білоцерківця. За повідомленням правоохоронців, провадження, в рамках якого проводилися обшуки, не пов'язане з іншими гучними справами стосовно посадовців КМДА і Кивїради й стосується винятково походження коштів у депутата Білоцерківця. Йдеться про володіння криптовалютою на суму в 30 млн доларів.
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