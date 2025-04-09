Обыски у депутата Киевсовета Белоцерковца — ГБР подтвердило

Депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец. Фото: Facebook/Дмитрий Белоцерковец

В Государственном бюро расследований подтвердили обыски у депутата Киевского горсовета Дмитрия Белоцерковца. Производство, в рамках которого проводились обыски, не связано с другими громкими делами в отношении должностных лиц КГВА и Киевсовета и касается только происхождения средств у депутата Белоцерковца.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на ГБР в среду, 9 апреля.

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Обыски у депутата Киевского горсовета Белоцерковца

Государственное бюро расследований подтвердило заявление депутата Белоцерковца о том, что у него провели обыски. Это произошло 8 апреля. Следователи имели целью проверить происхождение криптовалюты, которую имел депутат.

Как отметили правоохранители, речь идет о владении криптовалютой на сумму в 30 миллионов долларов. Обыски провели по месту жительства Дмитрия Белоцерковца.

Правоохранители также сообщили, что обыски не связаны с другими громкими делами в отношении должностных лиц КГГА и Киевсовета. Это касается исключительно выяснения источника происхождения средств у депутата.

Напомним, ранее депутат Дмитрий Белоцерковец ответил, планирует ли он подавать собственную кандидатуру на должность секретаря Киевсовета. Владимира Бондаренко, который занимал эту должность, уволили во вторник, 8 апреля.

Депутат Киевского городского совета Динара Габибуллаева рассказала подробности увольнения Бондаренко. Она отметила, что до голосования продолжались кулуарные переговоры между депутатами и самим секретарем.