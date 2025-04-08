Депутатка Габібуллаєва розповіла подробиці звільнення Бондаренка

Депутатка Київської міської ради Дінара Габібуллаєва. Фото: Дінара Габібуллаєва/ Facebook

Депутатка Київської міської ради Дінара Габібуллаєва розповіла подробиці сьогоднішнього звільнення Володимира Бондаренка з посади секретаря Київради. За її словами, до голосування тривали кулуарні перемовини між депутатами та самим Бондаренком.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля з Київради.

Реклама

Читайте також:

Депутатка Київради розповіла деталі звільнення Бондаренка

Дінара Габібуллаєва зазначила, що до голосування про звільнення Бондаренка з посади секретаря Київради тривали кулуарні перемовини між депутатами та самим Бондаренком, аби він склав повноваження.

Посадовиця вважає, що подібне рішення має бути ухвалене й щодо інших фігурантів "плівок Комарницького".

"Я вам скажу по секрету, це буде інсайт. Відбувалися всі ці дні кулуарні вимоги до Бондаренка, щоб він знявся з посади секретаря Київської міської ради. Оскільки кожен має нести відповідальність за свої дії. Усі прізвища, які були на "плівках Комарницького" — всі поголовно мають нести відповідальність", — наголосила Габібуллаєва.

Зазначимо, що у вівторок, 8 квітня, під час позачергової сесії Київської міської ради було звільнено секретаря Київради Володимира Бондаренка.

Відразу після голосування у сесійні залі розпочалися суперечки, зокрема словесні перепалки між посадовцями Київської міської ради.