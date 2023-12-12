Декоммунизация продолжается – какие памятники снесли в Киеве и сколько еще осталось
В рамках декоммунизации в Украине избавляются от советских монументов. В частности, с начала 2023 года в Киеве под демонтаж попали 70 таких достопримечательностей.
Об этом говорится в материале ТСН.
Какие монументы демонтировали в Киеве
На днях в столице был демонтирован памятник командиру Николаю Щорсу. Он, как известно, был против украинской государственности и поддерживал становление коммунистического режима. Сам монумент был в статусе Национального памятника — это значит, что сносить его нельзя было без специального постановления Кабмина.
"Он поедет как и другие достопримечательности тоталитарного режима в музей авиации в Жулянах, и будет там, пока не будет создан музей оккупации", — рассказал депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец.
Кроме того, недавно в столице снесли памятник Николаю Ватутину и бюсты и монумент российскому поэту Пушкину.
Сколько советских памятников было демонтировано в Киеве
Таким образом, в Киеве демонтировали уже 70 советских памятников, Щорс стал юбилейным.
В то же время, в столице еще остается около полусотни таких объектов, которые касаются коммунистических времен.
Напомним, в Киеве утром 9 декабря коммунальщики приступили к демонтажу памятника Николаю Щорсу . В преддверии начала демонтажа с него был снят охранный статус.
Накануне, 15 ноября, в Киеве был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину. Он расположен на проспекте Победы.
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