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Демонтаж советского герба с монумента "Родина-Мать" завершился

1 августа 2023 16:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Демонтаж советского герба с монумента "Родина-Мать" завершился
В Киеве демонтирован герб СССР с "Родины-Матери". Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве завершился демонтаж советского герба со щита "Родины-Матери". Вместо него на монумент поцепят украинский Тризуб.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Демонтаж завершен

Сегодня с монумента сняли нижний фрагмент герба — часть венка из оплетенных лентой колосьев.

Демонтаж проходил с двумя перерывами из-за воздушной тревоги. Однако по состоянию на сегодняшний день демонтажные работы полностью завершены.

 

Добавим, герб провисел на монументе в самом центре Киева более 40 лет.

Работы по замене герба СССР на украинский Тризуб должны закончиться к 24 августа — Дню Независимости Украины.

 

В Киеве демонтирован герб СССР с "Родины-Матери". Фото: Дмитрий Ларин/УП

 

В Киеве демонтирован герб СССР с  "Родины-Матери". Фото: Дмитрий Ларин/УП

 

В Киеве демонтирован герб СССР с "Родины-Матери". Фото: Дмитрий Ларин/УП

Ранее в Минкульте сообщили, что монумент официально получит новый символ — украинский Тризуб ко Дню Независимости, а именно 24 августа.

Напомним, в Киеве хотят переименовать монумент "Родина-Мать" в "Украина-Мать". Соответствующее решение должен еще утвердить Минкульт.

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