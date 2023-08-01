Демонтаж советского герба с монумента "Родина-Мать" завершился
В Киеве завершился демонтаж советского герба со щита "Родины-Матери". Вместо него на монумент поцепят украинский Тризуб.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Демонтаж завершен
Сегодня с монумента сняли нижний фрагмент герба — часть венка из оплетенных лентой колосьев.
Демонтаж проходил с двумя перерывами из-за воздушной тревоги. Однако по состоянию на сегодняшний день демонтажные работы полностью завершены.
Добавим, герб провисел на монументе в самом центре Киева более 40 лет.
Работы по замене герба СССР на украинский Тризуб должны закончиться к 24 августа — Дню Независимости Украины.
Ранее в Минкульте сообщили, что монумент официально получит новый символ — украинский Тризуб ко Дню Независимости, а именно 24 августа.
Напомним, в Киеве хотят переименовать монумент "Родина-Мать" в "Украина-Мать". Соответствующее решение должен еще утвердить Минкульт.