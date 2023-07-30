В Мінкульті показали, як демонтують радянський герб на монументі "Батьківщина-Мати"
Сьогодні, 30 липня, у Києві почали демонтувати радянський герб на монументі "Батьківщина-Мати". Такі роботи проводять в межах проєкту "Тризуб Батьківщини".
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики.
"До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ — український тризуб", — наголосили у повідомленні.
Як буде виглядати український Тризуб
Розмір Тризуба — 7,5 метри на 4,5 метри. Його виготовляють із двох типів металу: нержавіючої сталі та сталі зарубіжного виробництва.
Перейменування монументу
Раніше повідомлялося, що у столиці хочуть перейменувати монумент "Батьківщина-Мати" на "Україна-Мати". Відповідне рішення має ще затвердити Мінкульт.
Нагадаємо, експерт розповів, скільки коштує заміна символіки на монументі "Батьківщина-Мати".