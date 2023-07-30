В Мінкульті показали, як демонтують радянський герб на монументі "Батьківщина-Мати"

Демонтаж радянської символіки на монументі "Батьківщина-Мати". Фото: Мінкульт

Сьогодні, 30 липня, у Києві почали демонтувати радянський герб на монументі "Батьківщина-Мати". Такі роботи проводять в межах проєкту "Тризуб Батьківщини".

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики.

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"До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ — український тризуб", — наголосили у повідомленні.

Роботи з демонтажу радянської символіки. Фото: Мінкульт

Роботи з демонтажу радянської символіки. Фото: Мінкульт

Як буде виглядати український Тризуб

Розмір Тризуба — 7,5 метри на 4,5 метри. Його виготовляють із двох типів металу: нержавіючої сталі та сталі зарубіжного виробництва.

Перейменування монументу

Раніше повідомлялося, що у столиці хочуть перейменувати монумент "Батьківщина-Мати" на "Україна-Мати". Відповідне рішення має ще затвердити Мінкульт.

Нагадаємо, експерт розповів, скільки коштує заміна символіки на монументі "Батьківщина-Мати".