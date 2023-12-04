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Депутат Киеврады о запуске Подольско-Воскресенского моста — это только PR-акция Кличко

4 декабря 2023 14:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Депутат Киеврады о запуске Подольско-Воскресенского моста — это только PR-акция Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заходит в автобус на Подольском мосту. Фото: Виталий Кличко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киевраде обвинили мэра Киева Виталия Кличко в открытии недостроенного моста. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе недостроенная первая очередь. Он открыт только для специального и общественного транспорта. Такие действия Кличко назвали PR-акцией.

Об этом сообщил глава бюджетной комиссии Киеврады Андрей Витренко в эфире телемарафона.

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По словам Витренко, запуск автобусного маршрута на Подольско-Воскресенском мосту только PR-акция. Он не поддержал решение Кличко о не полном открытии моста и отметил, что говорить о начале движения преждевременно.

"Состоялось открытие только технологического съезда с моста, который могут использовать только экстренные службы, "скорые" или ГСЧС. И только один маршрут муниципального транспорта, который, мне кажется, очень дорого стоил. Чтобы только один автобус пересекал Днепр с правого берега на левый за 20 млрд грн. Вокруг еще не завершено строительство — это простая акция, чтобы показать свои PR-возможности", — подчеркнул Витренко.

Что известно о Подольско-Воскресенском мосту

Подольский мостовой переход — двухъярусное сооружение, состоящее из трех соединяющих их мостов и эстакад. На верхнем ярусе должны разместить шесть полос автомобильного движения, а на нижнем готовая эстакада для метро на Троещину с тремя станциями.

Мост строят 30 лет. В 1993 году Кабмин одобрил документацию по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода. В 2011 году удалось сдать в эксплуатацию первую очередь моста, а также открыть движение по Гаванскому мосту и эстакаду по улице Набережно-Крещатицкая.

В 2016 году КГГА переутвердила проект строительства. В октябре 2022 года Киевсовет выделил на достройку моста дополнительные 183 миллиона гривен из местного бюджета.

Открытие Подольско-Воскресенского моста

Напомним, в Киеве, 1 декабря, открыли Подольско-Воскресенский мост для проезда спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и городских автобусов. Будет работать автобусный маршрут по направлению "Станция метро "Площадь Украинских Героев" — станция метро "Левобережная".

Первым этапом после открытия моста является запуск автобусного маршрута по направлению "Станция метро "Площадь Украинских Героев" — станция метро "Левобережная".

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