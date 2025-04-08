Депутат Київради Прокопів відповів, чи знає хто замінить Бондаренка

Депутат Київради Володимир Прокопів. Фото: КМДА

Депутат Київської міської ради Володимир Прокопів розповів, що після звільнення секретаря Володимира Бондаренка в кулуарах ходять чутки. Йдеться про нову людину, яка обійме цю посаду.

Про це Прокопів сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Ірині Долі.

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Голосування щодо звільнення Бондаренка

"Я вважаю, що в Київміськраді таких перепалок має бути мінімум. Коли мова йде про якусь конкретну ситуацію, звернення яке має призвести до конкретних результатів", — сказав депутат.

На його думку, елемент політики у столичному парламенті завжди буде і від цього нікуди не подітися, але не варто забувати, що Київрада є господарським органом і від її рішень залежить гаряча вода, опалення, наявність електрики та нормального медичного забезпечення.

"Це є основа діяльності місцевого самоврядування — надавати своїм громадянам якісні послуги", — наголосив Прокопів.

Хто може замінити Бондаренка

За його словами, кулуарами ходять багато чуток щодо заміни Бондаренка на посаді, але депутат не розповів подробиць.

Він додав, що згідно з регламентом, міський голова зобов'язаний на наступне засідання Київради внести кандидатуру.

Прокопів вважає, що важливе повернення довіри до Київради і загальна реформа всіх структур. Водночас він відмовився коментувати таємне голосування.

Крім того, депутат підтримує рішення Бондаренка щодо самоусунення.

"Бо юдина яка тримається за свою посаду, ставлячи свої амбіції вище необхідності міста — мабуть, не достойна бути секретарем", — підсумував Прокопів.

Нагадаємо, у Київраді сьогодні голосували щодо звільнення Володимира Бондаренка з посади секретаря.

Під час першого голосування не набралося достатньої кількості голосів, але рішення все-таки вдалося ухвалити.