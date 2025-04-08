Депутат Киевсовета Прокопив ответил, знает ли кто заменит Бондаренко

Депутат Киевсовета Владимир Прокопив. Фото: КГГА

Депутат Киевского городского совета Владимир Прокопив рассказал, что после увольнения секретаря Владимира Бондаренко в кулуарах ходят слухи. Речь идет о новом человеке, который займет эту должность.

Об этом Прокопив сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Ирине Доле.

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Голосование по увольнению Бондаренко

"Я считаю, что в Киевгорсовете таких перепалок должно быть минимум. Когда речь идет о какой-то конкретной ситуации, обращение которое должно привести к конкретным результатам", — сказал депутат.

По его мнению, элемент политики в столичном парламенте всегда будет и от этого никуда не деться, но не стоит забывать, что Киевсовет является хозяйственным органом и от его решений зависит горячая вода, отопление, наличие электричества и нормального медицинского обеспечения.

"Это основа деятельности местного самоуправления — предоставлять своим гражданам качественные услуги", — подчеркнул Прокопив.

Кто может заменить Бондаренко

По его словам, в кулуарах ходят много слухов о замене Бондаренко на должности, но депутат не рассказал подробностей.

Он добавил, что согласно регламенту, городской голова обязан на следующее заседание Киевсовета внести кандидатуру.

Прокопив считает, что важно возвращение доверия к Киевсовету и общая реформа всех структур. В то же время он отказался комментировать тайное голосование.

Кроме того, депутат поддерживает решение Бондаренко о самоустранении.

"Потому что человек, который держится за свою должность, ставя свои амбиции выше необходимости города — видимо, не достоин быть секретарем", — подытожил Прокопив.

Напомним, в Киевсовете сегодня голосовали об увольнении Владимира Бондаренко с должности секретаря.

Во время первого голосования не набралось достаточного количества голосов, но решение все-таки удалось принять.