Голосування щодо звільнення Бондаренка — стали відомі результати

Секретар Київради Володимир Бондаренко. Фото: Facebook/Володимир Бондаренко

Під час позачергової сесії Київської міської ради у вівторок, 8 квітня, голосували щодо звільнення секретаря Володимира Бондаренка. Для відсторонення з посади під час першого голосування не набралося достатньої кількості голосів.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля з Київради.

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Голосування щодо звільнення Бондаренка

Згідно із результатами голосування, "за" звільнення Бондаренка виступили 34 депутати Київради, 23 нардепи "проти" та ще 38 — утрималися.

Таким чином за результатами першого голосування секретаря не зняли з посади. Після цього сам посадовець подав у відставку, наразі депутати голосують вдруге.

Нагадаємо, депутатка "УДАРу" Олена Овраменко повідомила кореспондентці Новини.LIVE, що у фракції не підтримують відсторонення Бондаренка з посади.

А депутатка від "ЄС" Марина Порошенко закликала осіб, які фігурують в "плівках Комарницького" скласти мандати.