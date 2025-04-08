Голосування щодо звільнення Бондаренка — стали відомі результати

Стали відомі результати голосування щодо відставки Бондаренка
Під час позачергової сесії Київської міської ради у вівторок, 8 квітня, голосували щодо звільнення секретаря Володимира Бондаренка. Для відсторонення з посади під час першого голосування не набралося достатньої кількості голосів.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля з Київради.
Голосування щодо звільнення Бондаренка
Згідно із результатами голосування, "за" звільнення Бондаренка виступили 34 депутати Київради, 23 нардепи "проти" та ще 38 — утрималися.
Таким чином за результатами першого голосування секретаря не зняли з посади. Після цього сам посадовець подав у відставку, наразі депутати голосують вдруге.
Нагадаємо, депутатка "УДАРу" Олена Овраменко повідомила кореспондентці Новини.LIVE, що у фракції не підтримують відсторонення Бондаренка з посади.
А депутатка від "ЄС" Марина Порошенко закликала осіб, які фігурують в "плівках Комарницького" скласти мандати.
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