Депутат Київради заявив, що у столиці 70% мереж знаходяться в аварійному стані

Ремонт теплових мереж у Києві. Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві 70% мереж знаходяться в аварійному стані. Прорив вентиля чи труби може статися у будь-якому місці столиці.

Про це заявив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.

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У столиці України понад половину мереж перебувають в аварійному стані.

"Ми навіть не можемо спрогнозувати, бо з 2 000 кілометрів київських мереж (це труби гарячого постачання і теплопостачання) 80% вже не працювали більше, ніж строк експлуатації", — зазначив Вітренко.

Нагадаємо, в укритті однієї зі шкіл Києва під час повітряної тривоги стався обвал стелі через прорив труби. Наразі, встановлюються причини та деталі інциденту.

Також ми писали, що у четвер, 21 грудня, у Києві сталося пошкодження водопроводу у Шевченківському районі. На даній ділянці перекривали рух транспорту, також було відсутнє водопостачання у деяких будинках.

Додамо, у тунелі на аварійному перегоні між закритими станціями метрополітену "Либідська" — "Деміївська" ставлять тимчасові підпірки. Це потрібно нібито для того, щоб запобігти повному руйнуванню.