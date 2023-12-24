Депутат Киевсовета заявил, что в столице 70% сетей находятся в аварийном состоянии

Ремонт тепловых сетей в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве 70% сетей находятся в аварийном состоянии. Прорыв вентиля или трубы может произойти в любом месте столицы.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

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Аварийное состояние сетей в Киеве

В столице Украины более половины сетей находятся в аварийном состоянии.

"Мы даже не можем спрогнозировать, потому что из 2 000 километров киевских сетей (это трубы горячей поставки и теплоснабжения) 80% уже не работали больше, чем срок эксплуатации", — отметил Витренко.

Напомним, в укрытии одной из школ Киева во время воздушной тревоги произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. В настоящее время устанавливаются причины и детали инцидента.

Также мы писали, что в четверг, 21 декабря, в Киеве произошло повреждение водопровода в Шевченковском районе. На данном участке перекрывали движение транспорта, также отсутствовало водоснабжение в некоторых домах.

Добавим, в тоннеле на аварийном перегоне между закрытыми станциями метрополитена "Лыбидская" — "Демеевская" ставят временные подпорки. Это нужно якобы для того, чтобы предотвратить полное разрушение.