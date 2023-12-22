У Києві на закритих станціях метро почали встановлювати підпірки

Потяг у метро Києва. Фото: ukr.life

У тунелі на аварійному перегоні між закритими станціями метрополітену "Либідська" — "Деміївська" ставлять тимчасові підпірки. Це потрібно нібито для того, щоб запобігти повному руйнуванню.

Про це повідомив києвознавець Кирило Степанець.

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Між закритими станціями метро ставлять підпірки

"На аварійному перегоні "Либідська" — "Деміївська" ставлять тимчасові підпірки, щоби запобігти руйнуванню. Вангуємо, скільки простоять? Колись таке було в районі "Парусу" в підземній річці Клов. Стояло років 5, поки не просіло))", — написав Степанець.

Встановлення тимчасових підпірок. Фото: соцмережі

Закриття метро

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях "синьої" гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас повідомили, що дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Днями у Кличка розповіли, що на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену ситуація стабільна, без критичних проблем у транспортній системі та без загрози життю людей. Також не зафіксовано затоплення жодної зі станцій.

Однак, фахівці виявили у залізобетонній збірній оправі багато тріщин, стан конструкції поступово погіршується.