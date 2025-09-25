Дострокова відставка Кличка — Вітренко аргументував ініціативу

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко пояснив причини реєстрації проєкту рішення про дострокове припинення повноважень мера Києва Віталія Кличко. Депутат заявив, що у столиці спостерігається системна криза управління та фактичний параліч міської влади.

Про це Андрій Вітренко висловився в ефірі "Київський час".

Вітренко пояснив, чому ініціював дострокову відставку Віталія Кличко

За словами Вітренка, зараз Київ функціонує не в інтересах мешканців, а на користь "друзів, родичів та наближених осіб". Він наголосив, що у період воєнного стану відсутня належна реакція міської адміністрації на загрози, а Київрада фактично втратила значення через узурпацію влади мером Віталієм Кличком.

"Абсолютний параліч станом на сьогодні міської влади, відсутність прийняття адекватних рішень, а також найголовніше, що відсутність реакції на ті загрози, які виникли в період дії правового режиму військового стану. Все це дає мені змогу говорити про неспроможність чинного міського голови керувати столичною інфраструктурою", — сказав Андрій Вітренко.

Він звернув увагу на те, що Кличко навіть не спромігся організувати роботу Київради. Як приклад депутат навів скасування сесії, на якій мали розглядати зареєстрований ним проєкт рішення.

"Депутати подали, в моїй особі подали відповідний проєкт рішення, який навіть був лише вчора зареєстрований. Там є певний період часу, як він має проходити, але це вже настільки не сподобалося Віталію Володимировичу, що він сьогодні своїм рішенням відмінив сесію Київської міської ради", — сказав Вітренко підкресливши, що нині влада в столиці фактично узурпована мером і виконавчим органом ради.

Вітренко нагадав, що раніше 74 депутати висловили недовіру першому заступнику міського голови, але, попри це, уде понад сто днів Кличко шукає способи не виконувати це рішення.

Він також додав, що в будь-якій організації керівника, який не справляється зі своїми обов’язками, змінюють. На його думку, те саме має відбутися і в столиці.

"Якщо директор втомився, якщо він неефективний, директора змінюють. Може так Віталій Володимировичу буде простіше зрозуміти, що не він є власником. Власником є київська міська територіальна громада, тобто всі кияни", — підсумував депутат.

Нагадаємо, 23 вересня Андрій Вітренко ініціював дострокову відставку мера столиці Віталія Кличка.

Тим часом Київрада вже тривалий час не може зібратися на засідання, а кілька днів тому депутати від партії Кличка зірвали засідання бюджетної комісії, де мали б внести зміни по соціальних виплатах.

Окрім того, депутат Андрій Вітренко розкритикував свавілля та безлад в роботі транспортної системи Києва через відсутність керівництва й стратегії розвитку. Він пояснював, чому мер Києва Віталій Кличко є відповідальним за корупцію в місті.