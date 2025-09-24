Масові ДТП у Києві — скільки людей гине в аваріях кожного року

ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

Кожного року у Києві фіксують понад 100 смертей через дорожньо-транспортні пригоди. Тоді як у Варшаві цей показник нижче у п'ять разів.

Про це повідомив експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов в ефірі "Київського часу" 24 вересня.

Яка ситуація з ДТП у Києві

"У стратегії Києва на 2025 рік закладено близько десяти смертельних ДТП на мільйон жителів із планом зменшити до семи", — розповів Беспалов.

Водночас він зауважив, що його та колег це дивувало, адже така "планова" кількість означає фактично закладені смерті, тоді як світова практика Vision Zero передбачає нульову смертність і має стати KPI для міста.

За даними експерта, у Києві щороку фіксують понад 100 смертей на дорогах, тоді як у Варшаві — близько 20-30.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент Автомобільної федерації України Олексій Мочанов назвав причину усіх аварій у Києві. Зазвичай ДТП трапляються через перевищення швидкості.

Також ми писали, що 7 вересня у столиці трапилася жахлива аварія, де автівку розірвало навпіл. Водій перевищив швидкість і виїхав на зустрічну смугу.