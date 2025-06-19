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Головна Київ Депутати Київради прогулюють засідання — голова Оболонської РДА

Депутати Київради прогулюють засідання — голова Оболонської РДА

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Дата публікації: 19 червня 2025 03:51
Кожен п'ятий депутат Київради прогулює засідання, стверджує голова Оболонської РДА
Будівля Київради. Фото: УНІАН
Ключові моменти Скільки у Київраді прогульників

Тезу про те, що нібито центральна влада заважає працювати належним чином Київраді не відповідає дійсності. Виявляється, що багато місцевих депутатів просто не відвідують засідання.

Про це в етері "Київського часу" заявив голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

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Скільки у Київраді прогульників

За словами Фесика, зараз кожен п'ятий депутат міської ради не ходить на засідання, тобто приблизно 20% депутатів.

"Як на мене, така теза не може бути справедливою аж ніяк. Відсотків 20 депутатів не ходять останні роки, до того, як взагалі зʼявився пан Тимур, чи хтось інший. Тому — це відповідальність тих людей, які обиралися депутатами", — зазначив Фесик. 

Він також повідомив, що багато хто з таких міських обранців давно за кордоном, а мандат не складає. При цьому ці люди повертатись не планують і це стосується абсолютно різних фракцій.

"Тому зауваження, що заважає працювати Київській міській раді центральна влада — це точно некоректне зауваження, тому що воно просто не відповідає арифметики кількості людей, які ходять виконувати свій, як на мене, дуже важливий обов'язок", — сказав голова Оболонської РДА. 

Нещодавно стало відомо, що наразі будівництво метро на Троєщину не входить до числа пріоритетів київської влади.

А днями малі підприємці влаштували мітинг під Київською міською державною адміністрацією. Вони вимагали від столичної влади не зносити малі архітектурні форми (МАФи).

Київ закон місцеві депутати Київрада влада
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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