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Главная Киев Депутаты Киевсовета прогуливают заседания — глава Оболонской РГА

Депутаты Киевсовета прогуливают заседания — глава Оболонской РГА

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Дата публикации 19 июня 2025 03:51
Каждый пятый депутат Киевсовета прогуливает заседания, утверждает глава Оболонской РГА
Здание Киевсовета. Фото: УНИАН
Ключові моменти Сколько в Киевсовете прогульщиков

Тезис о том, что якобы центральная власть мешает работать должным образом Киевсовету не соответствует действительности. Оказывается, что многие местные депутаты просто не посещают заседания.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

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Сколько в Киевсовете прогульщиков

По словам Фесика, сейчас каждый пятый депутат городского совета не ходит на заседания, то есть примерно 20% депутатов.

"Как по мне, такой тезис не может быть справедливым отнюдь. Процентов 20 депутатов не ходят последние годы, до того, как вообще появился господин Тимур, или кто-то другой. Поэтому — это ответственность тех людей, которые избирались депутатами", — отметил Фесик.

Он также сообщил, что многие из таких городских избранников давно за границей, а мандат не сдают. При этом эти люди возвращаться не планируют и это касается совершенно разных фракций.

"Поэтому замечание, что мешает работать Киевскому городскому совету центральная власть — это точно некорректное замечание, потому что оно просто не соответствует арифметике количества людей, которые ходят выполнять свой, как по мне, очень важный долг", — сказал председатель Оболонской РГА.

Недавно стало известно, что сейчас строительство метро на Троещину не входит в число приоритетов киевской власти.

А на днях малые предприниматели устроили митинг под Киевской городской государственной администрацией. Они требовали от столичных властей не сносить малые архитектурные формы (МАФы).

Киев закон местные депутаты Киевсовет власть
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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