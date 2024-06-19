Обвал мосту в Києві — реакція місцевих депутатів

Обвал мосту в Києві. Фото: ДСНС

У Києві у середу, 19 червня, обвалилася частина Повітрофлотського мосту. На місці руйнування вже працюють екстрені служби.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

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Реакція депутатів на обвал мосту

Депутати від "Слуги народу" у Київраді стверджують, що подібні інциденти в столиці стали системним явищем. Микола Конопелько підкреслив, що шляхопровід є непридатним для автомобільного руху.

"Такі ситуації доводять, що місто витрачає кошти неналежним чином", — зазначив депутат.

Своєю чергою, Андрій Вітренко зазначив, що проблема зі аварійними мостами у місті є результатом неправильного використання найбільшого місцевого бюджету в країні, браку стратегічного планування та неефективного управління.

"Це результат ручного розподілу найбільшого місцевого бюджету в країні, результат відсутності стратегічного планування у місті і незадовільного менеджменту", — зауважив депутат.

За його словами, місцевій владі слід вжити заходів для створення плану управління ключовими об'єктами, аби уникнути подальших обвалів мостів.

Коментар інженера з мостобудування

Інженерка з мостобудування Анна Мінюкова заявила, що не було жодних зовнішніх ознак того, що шляхопровід може обвалитися. Вона додала, що фахівці регулярно проводять перевірку всіх конструкцій.

"Встановити причини обвалу наразі неможливо. Можливо, це був якийсь удар, можливо, щось проїхало. Треба дивитися по камерах", — заявила інженерка.

Вона додала, що оскільки основні конструкції та опори шляхопроводу не постраждали, рух транспорту скоро відновлять. Ремонтні роботи будуть зосереджені на пішохідній ділянці.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація планує розпочати ремонт і модернізацію мосту Метро, який поєднує лівий та правий береги Дніпра. На заплановані роботи мерія столиці пропонує витратити 2 мільярди гривень.

Раніше ми писали, що у Києві директору генпідрядної організації поліція повідомила про підозру у завданні збитків на 24 мільйони гривень на будівництві Подільського мосту. Фігуранту справи загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.