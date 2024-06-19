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Депутаты Киевсовета отреагировали на обвал моста

19 июня 2024 22:28
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Бригадир София
редактор
Обвал моста в Киеве - реакция местных депутатов
Обрушение моста в Киеве. Фото: ГСЧС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве в среду, 19 июня, обрушилась часть Воздухофлотского моста. На месте разрушения уже работают экстренные службы.

Об этом сообщили корреспонденты  Новини.LIVE

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Реакция депутатов на обвал моста

Депутаты от "Слуги народа" в Киевсовете утверждают, что подобные инциденты в столице стали системным явлением. Николай Конопелько подчеркнул, что путепровод непригоден для автомобильного движения.

"Такие ситуации доказывают, что город тратит средства ненадлежащим образом", — отметил депутат.

В свою очередь, Андрей Витренко отметил, что проблема с аварийными мостами в городе является результатом неправильного использования крупнейшего местного бюджета в стране, нехватки стратегического планирования и неэффективного управления.

"Это результат ручного распределения крупнейшего местного бюджета в стране, результат отсутствия стратегического планирования в городе и неудовлетворительного менеджмента", — отметил депутат.

По его словам, местным властям следует принять меры по созданию плана управления ключевыми объектами, чтобы избежать дальнейших обрушений мостов.

Комментарий инженера по мостостроению

Инженер по мостостроению Анна Минюкова заявила, что не было никаких внешних признаков того, что путепровод может обрушиться. Она добавила, что специалисты регулярно производят проверку всех конструкций.

"Установить причины обрушения пока невозможно. Возможно, это был какой-то удар, возможно, что-то проехало. Надо смотреть по камерам", — заявила инженер.

Она добавила, что, поскольку основные конструкции и опоры путепровода не пострадали, движение транспорта скоро восстановят. Ремонтные работы будут сосредоточены на пешеходном участке.

Напомним, Киевская городская государственная администрация планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро, объединяющего левый и правый берега Днепра. На запланированные работы мэрия столицы предлагает потратить 2 миллиарда гривен.

Ранее мы писали, что в Киеве директору генподрядной организации полиция сообщила о подозрении в нанесении ущерба на 24 миллиона гривен на строительстве Подольского моста. Фигуранту дела грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Киев
мост
ремонт
местные депутаты
Киевсовет

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