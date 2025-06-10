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Головна Київ Депутатка Київради прокоментувала кандидатуру нового секретаря

Депутатка Київради прокоментувала кандидатуру нового секретаря

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 18:34
Габібуллаєва прокоментувала кандидатуру нового секретаря Київради
Дінара Габібуллаєва. Фото: facebook.com/DinaraHabibullaieva

Депутатка Київради та представниця партії "Європейська Солідарність" Дінара Габібуллаєва висловилася про кандидатуру секретаря. Йдеться про депутатку від фракції "Голос" Зою Ярош.

Про це Дінара Габібуллаєва розповіла в коментарі Новини.LIVE у вівторок, 10 червня.

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"Мер має право винести і запропонувати кандидатуру на секретаря Київської міської ради, дійсно для нас, як і для всіх це стало сюрпризом. Ми про це почули вперше, будуть консультації з фракцієї, буде обговорення всередині нашої партії і після цього ми в ході голосування визначимось", — зазначила Габібуллаєва.

За її словами, важливо, аби майбутній секретар робив усе для того, щоб Київрада працювала на благо міста. 

Крім того, Габібуллаєва привітала рішення щодо бюджету. Вона каже, що зміни, які були, дуже довго відкладалися. 

Нагадаємо, 10 червня мер Києва Віталій Кличко запропонував усім фракціям долучитися до обговорення кандидатури Зої Ярош на посаду секретаря Київради.

Крім того, у Київраді висловили недовіру першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Миколі Поворознику.

Віталій Кличко Київ місцеві депутати Київрада Європейська Солідарність
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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