Габибуллаева прокомментировала кандидатуру нового секретаря Киевсовета

Динара Габибуллаева. Фото: facebook.com/DinaraHabibullaieva

Депутат Киевсовета и представитель партии "Европейская Солидарность" Динара Габибуллаева высказалась о кандидатуре секретаря. Речь идет о депутате от фракции "Голос" Зое Ярош.

Об этом Динара Габибуллаева рассказала в комментарии Новини.LIVE во вторник, 10 июня.

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"Мэр имеет право вынести и предложить кандидатуру на секретаря Киевского городского совета, действительно для нас, как и для всех это стало сюрпризом. Мы об этом услышали впервые, будут консультации с фракцией, будет обсуждение внутри нашей партии и после этого мы в ходе голосования определимся", — отметила Габибуллаева.

По ее словам, важно, чтобы будущий секретарь делал все для того, чтобы Киевсовет работал на благо города.

Кроме того, Габибуллаева приветствовала решение по бюджету. Она говорит, что изменения, которые были, очень долго откладывались.

Напомним, 10 июня мэр Киева Виталий Кличко предложил всем фракциям присоединиться к обсуждению кандидатуры Зои Ярош на должность секретаря Киевсовета.

Кроме того, в Киевсовете выразили недоверие первому заместителю главе Киевской городской государственной администрации Николаю Поворознику.