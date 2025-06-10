Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Депутат Киевсовета прокомментировала кандидатуру нового секретаря

Депутат Киевсовета прокомментировала кандидатуру нового секретаря

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 18:34
Габибуллаева прокомментировала кандидатуру нового секретаря Киевсовета
Динара Габибуллаева. Фото: facebook.com/DinaraHabibullaieva

Депутат Киевсовета и представитель партии "Европейская Солидарность" Динара Габибуллаева высказалась о кандидатуре секретаря. Речь идет о депутате от фракции "Голос" Зое Ярош.

Об этом Динара Габибуллаева рассказала в комментарии Новини.LIVE во вторник, 10 июня.

Реклама
Читайте также:

Кандидатура секретаря Киевсовета

"Мэр имеет право вынести и предложить кандидатуру на секретаря Киевского городского совета, действительно для нас, как и для всех это стало сюрпризом. Мы об этом услышали впервые, будут консультации с фракцией, будет обсуждение внутри нашей партии и после этого мы в ходе голосования определимся", — отметила Габибуллаева.

По ее словам, важно, чтобы будущий секретарь делал все для того, чтобы Киевсовет работал на благо города.

Кроме того, Габибуллаева приветствовала решение по бюджету. Она говорит, что изменения, которые были, очень долго откладывались.

Напомним, 10 июня мэр Киева Виталий Кличко предложил всем фракциям присоединиться к обсуждению кандидатуры Зои Ярош на должность секретаря Киевсовета.

Кроме того, в Киевсовете выразили недоверие первому заместителю главе Киевской городской государственной администрации Николаю Поворознику.

Виталий Кличко Киев местные депутаты Киевсовет Европейская Солидарность
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации