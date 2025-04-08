Депутат Габибуллаева рассказала подробности увольнения Бондаренко

Депутат Киевского городского совета Динара Габибуллаева. Фото: Динара Габибуллаева/ Facebook

Депутат Киевского городского совета Динара Габибуллаева рассказала подробности сегодняшнего увольнения Владимира Бондаренко с должности секретаря Киевсовета. По ее словам, до голосования продолжались кулуарные переговоры между депутатами и самим Бондаренко.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ирина Доля из Киевсовета.

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Динара Габибуллаева отметила, что до голосования об увольнении Бондаренко с должности секретаря Киевсовета продолжались кулуарные переговоры между депутатами и самим Бондаренко, чтобы он сложил полномочия.

Чиновница считает, что подобное решение должно быть принято и в отношении других фигурантов "пленок Комарницкого".

"Я вам скажу по секрету, это будет инсайт. Происходили все эти дни кулуарные требования к Бондаренко, чтобы он снялся с должности секретаря Киевского городского совета. Поскольку каждый должен нести ответственность за свои действия. Все фамилии, которые были на "пленках Комарницкого" — все поголовно должны нести ответственность", — отметила Габибуллаева.

Отметим, что во вторник, 8 апреля, во время внеочередной сессии Киевского городского совета был уволен секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Сразу после голосования в сессионном зале начались споры, в частности словесные перепалки между должностными лицами Киевского городского совета.